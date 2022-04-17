UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия потребовала от украинских войск в Мариуполе сдаться

Фото: Россия потребовала от украинских войск в Мариуполе сдаться (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Россия потребовала от украинских сил, все еще сражающихся за защиту осажденного города Мариуполя, сложить оружие. Ультиматум прозвучал в тот момент, когда российские оккупанты продолжают свое неустанное и разрушительное наступление на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны покинуть Мариуполь с 6:00 до 13:00. При этом они якобы должны оставить оружие и боеприпасы.

В Мариуполе и ближайших окрестностях остаются около 100 тысяч человек, а украинские войска ограничены очагами российских оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 53 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМариуполь