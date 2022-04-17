Россия потребовала от украинских войск в Мариуполе сдаться

Россия потребовала от украинских сил, все еще сражающихся за защиту осажденного города Мариуполя, сложить оружие. Ультиматум прозвучал в тот момент, когда российские оккупанты продолжают свое неустанное и разрушительное наступление на город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно российскому ультиматуму, "все без исключения" украинские военные должны покинуть Мариуполь с 6:00 до 13:00. При этом они якобы должны оставить оружие и боеприпасы.
В Мариуполе и ближайших окрестностях остаются около 100 тысяч человек, а украинские войска ограничены очагами российских оккупантов.
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