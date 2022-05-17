Россия потеряла преимущество в воздухе благодаря работе украинской ПВО, - Маляр

Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины. При этом вероятность ракетных ударов сохраняется.

"Если до 24 февраля считалось, что украинской ПВО почти нет, то сейчас констатируем - враг не имеет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", - заявила чиновница.

Она также подчеркнула, что попадание ракет в определенные объекты еще есть, но сбитых вражеский целей стало в разы больше.