Россия построит новый бомбардировщик. Хочет сделать невидимым для ПВО стран НАТО
Министерство обороны Российской Федерации утвердило окончательный проект бомбардировщика, который должен стать невидимым для средств противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. Такой военный самолет должны принять на вооружение до 2017 года.
Об этом пишет "РИА Новости".
Сообщается, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) должен сменить ракетоносцы Ту-95МС, срок службы которых уже подходит к концу. На сегодня внешний вид нового самолета неизвестен, а общественности доступны только рендеры с предполагаемым обликом самолета.
Фото: рендер нового бомбардировщика
Также сообщается, что известна схема компоновки нового самолета - это "летающее крыло", при котором подъемную силу создает вся поверхность самолета. В отличие от стратегических ракетоносцев семейства Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 новая разработку задумана как дозвуковая. Это должно повысить дальность полета до 15 000 километров при относительно экономичных затратах.
Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют взять на вооружение истребители пятого поколения, в том числе американские F-15.
Кроме того, в этом году для украинской армии заказали три новых самолета АН.