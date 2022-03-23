Россия в последний момент подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Союз европейских футбольных ассоциаций озвучил список кандидатов на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. В круг претендентов неожиданно вошла Россия, команды которой дисквалифицированы из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

В последний день приема заявок заинтересованных в проведении Евро стран УЕФА получил четверку потенциальных претендентов. Выбор хозяев соревнований состоится в сентябре 2023 года.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса представили совместную декларацию для проведения Евро-2028. В то же время Италия объявила о своем намерении принять Евро-2032.

Кроме того, еще две страны решили посоревноваться за оба турнира – Турция и Россия. Сборные и клубы последней дисквалифицированы изо всех соревнований под эгидой УЕФА за развязывание Россией войны против Украины.