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Россия попытается жестко подавить протесты на оккупированных территориях, - разведка Британии

Фото: Россия попытается жестко подавить протесты на оккупированных территориях (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Россия попытается насильственно подавить протесты на оккупированных территориях. Оккупанты хотят прибегнуть к манипулированию в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

В городах Украины продолжают протестовать против российского контроля.

"России намерена подчинить себе население путем манипулирования СМИ, распространения пропаганды и установления марионеточных прокремлевских лидеров пока не имели успеха. Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением насильственных и принудительных мер в попытке подавить украинское население", - говорится в сообщении.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 28-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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