Россия попытается жестко подавить протесты на оккупированных территориях, - разведка Британии

Россия попытается насильственно подавить протесты на оккупированных территориях. Оккупанты хотят прибегнуть к манипулированию в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

"России намерена подчинить себе население путем манипулирования СМИ, распространения пропаганды и установления марионеточных прокремлевских лидеров пока не имели успеха. Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением насильственных и принудительных мер в попытке подавить украинское население", - говорится в сообщении.

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