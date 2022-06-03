Россия подтвердила, что крадет украинский металл и зерно, - нардеп

На российском федеральном канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

"Из Мариуполя, уничтоженного вместе с жителями, быстро вывозят металл. Не знаю точную стоимость, но это даже не миллиарды долларов: счет явно пошел на их десятки", - пишет нардеп.

Как известно, ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича - всего около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

"По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции группы "Метинвест" имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями", - сообщили в пресс-службе компании.