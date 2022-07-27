Россия планирует захватить больше территории для аннексии, но вряд ли сможет, - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия имеет целью захватить еще территории Украины перед проведением референдумов и аннексией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Руководство, поддерживаемое Россией, продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к Российской Федерации.
Заместитель министра информации так называемой "ДНР" Даниил Бессонов 25 июля заявил, что фейковая республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.
Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.
Поддерживаемая Россией так называемая оккупационная власть, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.
Ключевые выводы аналитиков института:
Напомним, Вооруженные силы Украины остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области. Впоследствии наши защитники авиационными ударами уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии.
Украинская армия в последнее время все чаще бьет высокоточным оружием по складам противника в Херсонской, Запорожской областях и на Донбассе.
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