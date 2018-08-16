Россия перевела часть американского госдолга в оффшоры, - CFR

РФ могла перевести значительную часть своего портфеля госдолга в Бельгию и на Каймановы острова

Центробанк России мог перевести значительную часть своего портфеля государственного долга США в Бельгию и на Каймановы острова для "защиты от изъятия". Об этом сообщает "Независимая газета" со ссылкой на информацию американского Совета по международным отношениям (CFR).

"РФ, вероятно, продала только около 45% своего портфеля казначейских облигаций, а не 84%, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США, 16% по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39% скрыты в Бельгии и на Каймановых островах", - считают эксперты CFR.

Согласно данным Минфина США, Россия сократила владения американским госдолгом с 96 млрд в марте до 15 млрд долларов в мае - на 81 млрд долларов. При этом РФ с марта по май продала долгосрочных облигаций казначейства лишь на 35 млрд долларов.

Установлено, что в апреле и мае владения госдолгом США выросли на 25 млрд долларов в Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear, и на Каймановых островах на 20 млрд долларов. В связи с этим эксперты сделали вывод, что эта сумма, в 45 млрд долларов, вполне покрывает недостающие в расчетах Минфина США и Центробанка РФ казначейские бумаги на 38 млрд долларов.

Напомним, ранее американский Конгресс опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против России. В проекте сенаторы предлагают ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга России. Таким образом, будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения свыше 14 дней.