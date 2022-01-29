Россия переносит военные учения за пределы Ирландии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение перенести учения Военно-морского флота России за пределы исключительной территории Ирландии. Такое решение было принято после того, как представители ирландского рыболовства пригрозили срывом российских учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства РФ в Ирландии в Twitter .

"В ответ на запросы ирландского правительства, а также ирландской Организации рыбопромышленников Юга и Запада, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение в качестве жеста доброй воли перенести учения ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии", - говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.