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Россия переносит военные учения за пределы Ирландии

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Суббота 29 января 2022 22:45
Россия переносит военные учения за пределы Ирландии Фото: Россия переносит военные учения за пределы Ирландии (wikimedia by Alex omen)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение перенести учения Военно-морского флота России за пределы исключительной территории Ирландии. Такое решение было принято после того, как представители ирландского рыболовства пригрозили срывом российских учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства РФ в Ирландии в Twitter.

"В ответ на запросы ирландского правительства, а также ирландской Организации рыбопромышленников Юга и Запада, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение в качестве жеста доброй воли перенести учения ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии", - говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.

Напомним, ранее ирландские рыбаки пригрозили России срывом учений. Военные учения должны были пройти с 3 по 8 февраля.

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Российская Федерация Ирландия Военные учения
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