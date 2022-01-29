ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія переносить військові навчання за межі Ірландії

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 22:45
Росія переносить військові навчання за межі Ірландії Фото: Росія переносить військові навчання за межі Ірландії (wikimedia by Alex omen)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прийняв рішення перенести навчання Військово-морського флоту Росії за межі виключної території Ірландії. Таке рішення було прийнято після того, як представники ірландського рибальства пригрозили зривом російських навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства РФ в Ірландії в Twitter.

"У відповідь на запити ірландського уряду, а також ірландської організації рибопромисловців Півдня і заходу, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прийняв рішення як жест доброї волі перенести навчання ВМФ Росії за межі виключної економічної зони Ірландії", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії заявили, що навчання проводяться відповідно до міжнародного права і жодним чином не загрожують Ірландії.

Нагадаємо, раніше ірландські рибалки пригрозили Росії зривом навчань. Військові навчання повинні були пройти з 3 по 8 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірландія Військові навчання
NEWS
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники