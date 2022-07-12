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Россия перекручивает приказ Зеленского о деоккупации юга: разъяснение

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Киев, Вторник 12 июля 2022 15:19
Россия перекручивает приказ Зеленского о деоккупации юга: разъяснение Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия начала искаженно подавать информацию о приказе президента Владимира Зеленского украинским защитникам деоккупировать юг нашей страны. Враг называет действия наших бойцов, в частности, "терактами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Что произошло

"РФ искажает факт деоккупации Украиной собственных территорий, называя это терактами и сравнивая события в Новой Каховке с Бейрутом. На фоне уничтожения складов с боеприпасами в Новой Каховке пропаганда РФ распространила фейк, что ООН якобы "осудила действия ВСУ" на временно оккупированной территории Херсонщины", - рассказывают в ведомстве.

Опровержение фейков

Как поясняют в СНБО, на самом деле представитель ООН Ф. Хак сказал, что организация не имеет "комментариев по этому конкретному вопросу", в целом ООН выступает против "любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий".

Там также напомнили, что министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонщины выехать, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

Приказ Зеленского

Отметим, на днях министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.

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