Россия на переговорах с США заявила, что не намерена нападать на Украину

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров Женеве Соединенные Штаты затронули тему наращивания российских войск на границе с Украиной. По его словам, Россия не намерена нападать на Украину.

"(В ходе переговоров, - ред.) были выдвинуты претензии насчет российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в приделах нашей национальной территории", - заявил он.