Россия перебросила бомбардировщики Ту-64 к границе США

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Передислокация проведена в рамках планового летно-тактического учения

В Чукотском автономном округе на аэродром Анадырь (Россия) совершили беспосадочный перелет два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Минобороны РФ.

Пресс-служба сообщает, что передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения".

Учения продлятся до 18 августа, по данным оборонного ведомства, в нем задействованы около 10 самолетов Ту-160, Ту-95 МС, а также Ил-78

Ранее Военно-воздушные силы США неоднократно вылетали на перехват российских военных самолетов.

Напомним, 9 августа военные истребители Соединенных Штатов перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. Самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

8 августа истребители Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.