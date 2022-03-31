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Россия отводит пятую часть своих войск с севера Украины, - Пентагон

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Россия начала передислокацию пятой части своих сил, дислоцировавшихся вокруг столицы Украины. Войска оккупанта отводятся на территорию Беларуси с целью восполнения личного состава и ремонта вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Пентагона Джон Керби отметил, что часть российских сил уже вернули в Беларусь. Армия РФ преимущественно отводит свои силы от Чернигова, Сум, а также северных районов Киевской области. В оборонном ведомстве США также не уверены, стоит ли ждать появления этих сил в других регионах Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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