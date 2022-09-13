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Россия может отвлечь внимание от Украины при помощи Армении и Азербайджана, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может воспользоваться эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном для отвлечения внимания от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит CNN.

По его словам, Кремль может специально “подливать масло в огонь” в конфликт между Арменией и Азербайджаном и таким образом отвлекать мировое сообщество от войны в Украине.

"Но если Россия действительно сможет использовать свое влияние во благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет позитивным моментом", - добавил госсекретарь.

Блинкен отметил, что вчера, 12 сентября, разговаривал с лидерами Армении и Азербайджана и призвал их сделать все возможное для того, чтобы отказаться от любого конфликта и вернуться к переговорам о построении "прочного мира между их странами".

"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто не заинтересован", - подчеркнул чиновник.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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Соединенные Штаты АмерикиАрменияАзербайджанЭнтони БлинкенВойна России против Украины