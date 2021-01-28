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Россия отправила известных пропагандистов в Донецк. МИД уже отреагировал

Автор: РБК-Украина

Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян прибыли в оккупированный Донецк. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в связи с деятельностью против национальной безопасности инициирована процедура запрета на въезд в Украину для актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он является ведущим сатирической программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

"Симоньян и Бабаян давно не въездные", - добавил Николенко.

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Отметим, Маргарита Симоньян - главный редактор телеканала RT, агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik. Роман Бабаян - главный редактор радиостанции "Говорит Москва".

Как пишут сепаратистские СМИ, российские пропагандисты проведут в оккупированном Донецке форум "Русский Донбасс". Данный форум посвящен обсуждению соответствующей "доктрины", в нем примут участие главари "республик".

Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского назвали "пропагандистским приемом" новость об односторонней передаче пленных с оккупированного Донбасса.

Вчера в интернете появились фото донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой оккупационная власть удерживает украинских пленных.

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