Россия открыла границу для жителей оккупированного Донбасса

Несмотря на карантин и закрытие границ для иностранцев Российская Федерация разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на решение правительства.

Сообщается, что в распоряжение от 16 марта внесли изменения, согласно которым запрет на въезд не распространяется на жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ, - ред.) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в новом распоряжении.

Напомним, 18 марта Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта. Ограничения были введены, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе из-за пандемии коронавируса на этой неделе могут ввести частичный карантин.