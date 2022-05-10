Россия отказалась от участия в спецсессии Совета ООН по правам человека
Специальное заседание Совета ООН, на котором рассмотрят военные преступления, совершенные российскими солдатами, пройдет без участия дипломатов РФ.
Об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам чиновницы, Россия не намерена узаконивать своим присутствием это "новое политическое шоу, организованное под видом очередной сессии".
Стоит заметить, что просьбу Украины о внеочередном заседании поддержали более 50 стран, в том числе США и Британия. Главная цель сессии - обсудить ухудшение ситуации в сфере прав человека в Украине, которое вызвано российской агрессией.
Ранее мы сообщали, что, по словам постпреда Украины в ООН Евгении Филипенко, во время спецсессии ООН будут обсуждаться военные преступления РФ в Буче, Ирпене и Мариуполе.
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