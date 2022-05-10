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Россия отказалась от участия в спецсессии Совета ООН по правам человека

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Вторник 10 мая 2022 15:42
Россия отказалась от участия в спецсессии Совета ООН по правам человека Фото: Россия не будет участвовать при обсуждении ее военных преступлений в ООН (ООН/Л.Фелипе)
Автор: РБК-Украина

Специальное заседание Совета ООН, на котором рассмотрят военные преступления, совершенные российскими солдатами, пройдет без участия дипломатов РФ.

Об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам чиновницы, Россия не намерена узаконивать своим присутствием это "новое политическое шоу, организованное под видом очередной сессии".

Стоит заметить, что просьбу Украины о внеочередном заседании поддержали более 50 стран, в том числе США и Британия. Главная цель сессии - обсудить ухудшение ситуации в сфере прав человека в Украине, которое вызвано российской агрессией.

Ранее мы сообщали, что, по словам постпреда Украины в ООН Евгении Филипенко, во время спецсессии ООН будут обсуждаться военные преступления РФ в Буче, Ирпене и Мариуполе.

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