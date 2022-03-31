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Россия согласилась принимать платежи за газ в евро, - канцлер Германии

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Москва, Четверг 31 марта 2022 02:50
Россия согласилась принимать платежи за газ в евро, - канцлер Германии Газопровод (Фото: rg.ru)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин согласился сохранить платежи за газ в евро. Для этого придумали новую схему: средства в евро будут переводиться в «Газпромбанк», а уже с него в рублях – в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В телефонном разговоре с Шольцем Путин сказал, что страны "Большой семерки" смогут платить за российский газ в евро, или долларах. Деньги будут переводиться в "Газпромбанк", а с него уже в Россию.

Сообщается, что Олаф Шольц не согласился с этой процедурой, но попросил предоставить письменное разъяснение придуманной схемы, чтобы лучше понять процедуру и обсудить ее с экспертами.

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