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Росія не залишає планів повністю або частково анексувати Харківську область, - ISW

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Харківська область, Неділя 10 липня 2022 03:12
Росія не залишає планів повністю або частково анексувати Харківську область, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російська влада не залишає спроб анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невіддільною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України", – відзначають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов'янська і вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.

  • Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити Російські наземні лінії зв'язку в цьому районі.

  • Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери і запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.

  • Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та Півдня України.

ISW зазначає, що 9 липня російські війська не отримали підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.

Нагадаємо, вранці Росія завдала ракетного удару по Харкову, постраждали чотири людини, в тому числі 12-річна дитина.

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