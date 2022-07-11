Россия остановила "Северный поток-1": в чем причина

Как отмечает агентство Reuters, техническое обслуживание в этом месяце газопровода "Северный поток-1" для транспортировки сибирского газа в Европу по дну Балтийского моря далеко не обычное дело, учитывая вторжение Москвы в Украину, западные санкции и действия России по ограничению поставок энергоносителей. .

Годовой период профилактических работ, который в этом году начинается 11 июля и должен закончиться 21 июля, часто проходит почти незаметно для всех, кроме трейдеров и газовой отрасли.

На этот раз Европа находится в напряжении, так как растут опасения, что российский газовый гигант "Газпром" может продлить период технического обслуживания или даже объявить о постоянном прекращении поставок.

Еще до ремонта он снизил пропускную способность трубопровода до 40% от пропускной способности.

Роль газопровода

Двойной газопровод протяженностью 1224 км имеет общую мощность 55 млрд кубометров, что эквивалентно половине годового потребления газа в Германии. Хотя большая часть его газа поступает непосредственно в Германию, некоторая часть также идет на запад и юг.

Газопровод "Северный поток-1" начал свою деятельность в ноябре 2011 года и стоил 7,4 млрд евро. Он проходит от российского Выборга под Санкт-Петербургом до Любмина под Грайфсвальдом на востоке Германии.

Трубопровод принадлежит "Газпром". Консорциум Nord Stream AG со штаб-квартирой в Швейцарии является операционной компанией по транзитным, техническим, юридическим и экологическим вопросам, но не владеет активами или газом в нем.

"Газпром экспорт" осуществляет поставки по контрактам с европейскими коммунальными предприятиями и газовыми трейдерами.

Есть и другие крупные трубопроводы из России в Европу, но потоки постепенно снижаются, особенно после того, как в мае Украина остановила один маршрут транзита газа, обвинив вмешательство российских оккупационных сил.

Дефицит газа

Если "Северный поток-1" не откроется в середине июля, в Европе не будет достаточно газа для зимних месяцев пикового спроса.

Европейские подземные хранилища заполнены чуть более чем на 60%, а цель - на 80% к 1 ноября.

По подсчетам консалтинговых компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy, если пропускная способность трубопровода будет по-прежнему снижена на 40% или полностью прекратится, Европа сможет заполнить хранилища только до 69% и 60% соответственно.

Европейские цены на газ, которые уже в три-четыре раза превышают уровень годичной давности и в значительной степени способствуют инфляции и политической напряженности, вырастут.