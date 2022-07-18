UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия оштрафовала Google на почти 22 млрд рублей за материалы о войне в Украине

Фото: Россия оштрафовала Google из-за видео о войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия оштрафовала компанию Google из-за отказа удалить информацию о войне в Украине. Штраф составляет более 21,7 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

В суде объяснили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google LLC, удалять противоречивые видео. Они якобы содержит недостоверную информацию о ходе "спецоперации", оскорбляют Вооруженные силы РФ, пропагандируют экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций.

Также Роскомнадзор потребовал удалить видео с "призывами к участию в несанкционированных акциях, в том числе адресованные несовершеннолетним".

Сумма штрафа составляет около 10% от годовых доходов компании в России.

Напомним, что Youtube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли фейки о войне в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеGoogleYouTube