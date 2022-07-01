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Россия оправдывает потерю Змеиного и уверяет, что контролирует остров

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Москва, Пятница 01 июля 2022 17:22
Россия оправдывает потерю Змеиного и уверяет, что контролирует остров Фото: Россия врет, что контролирует Змеиный (mapio net)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропаганда оправдывает потерю острова Змеиный в Черном море и уверяет, что контролирует его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

После информации об освобождении Змеиного в российском обществе поднялась волна возмущения. Поэтому пропаганда начала распространять фейки, уверяя, что российская армия контролирует его. Для убеждения прокремлевские СМИ используют слова депутата Госдумы Алексея Черняка.

После этого ряд российских "военных экспертов" заявили, что украинские бойцы якобы попытаются высадиться на Змеином для "картинки".

"Чтобы перевести взгляд населения с неудобной для себя темы, рашистам срочно нужна хоть какая-то "победа", которой пропаганда сможет нивелировать потерю острова и успокоить народ РФ, что с каждым днем все меньше доверяет своей власти", - пояснили в СНБО.

Напомним, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ российская армия потеряла контроль над частью акватории Черного моря.

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