Россия назвала Украину одним из своих крупнейших должников

Министерство финансов Российской Федерации обнародовало данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года, в т.ч. официальные претензии к Украине. Об этом говорится в проспекте суверенных еврооблигаций России на сайте российского Минфина.

Согласно документу, общая задолженность по государственным кредитам составляла в 39,4 млрд долларов. На первом месте находится Беларусь (по данным российских СМИ - 7,55 млрд долларов), на втором - Украина 3,7 млрд долларов.

По мнению Москвы, Киев остается должен 3,075 млрд долларов по еврооблигациям, которые были выпущены правительством Виктора Януковича и приобретены Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон этим облигациям в декабре 2015 года.

В марте 2017 года Высокий суд Англии удовлетворил иск России на сумму 3,075 млрд долларов (в т.ч. проценты 75 млн долларов). Однако в июне 2017 года Украина обжаловала это решение, в том числе на том основании, что облигации были выпущены под давлением России. Минфин России считает, что это был двусторонний межправительственный заем. Ожидается, что апелляция будет рассмотрена не ранее декабря 2019 года.

Также Россия учитывает долг Украины на 0,61 млрд долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа. В 1997 году стороны договорились в рамках раздела Черноморского флота, что этот долг будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета 97,8 млн долларов за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, а после оккупации Крыма зачеты не проводились.

Также среди крупнейших должников России, которые называет российский Минфин, находятся Венесуэла - 3,5 млрд долларов, Куба - 3,2 млрд долларов, Бангладеш (2,0 млрд долларов).

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины. По итогам квартала крупнейшим торговым партнером стал Китай - 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Как сообщало РБК-Украина, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. По данным Госстата, самую большую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза (41,9%).