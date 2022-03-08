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Россия официально дисквалифицирована из отбора на ЧМ-2022. Поединок сборной Украины перенесли

Автор: Антон Федорцив

Бюро Организационного комитета ФИФА приняло решение о плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022, в котором должны были принять участие сборные Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

ФИФА окончательно дисквалифицировала Россию из ЧМ-2022. Полуфинальный матч плей-офф квалификации против сборной Польши не состоится. "Кадра" автоматически получила место в финале, где встретится с победителем пары Швеция – Чехия.

В свою очередь запланированный на 24 марта поединок Шотландия – Украина не состоится. Скорее всего, этот матч сыграют в июне. Основанием для переноса стало письмо Украинской ассоциации футбола о срыве подготовки к плей-офф из-за вторжения России.

Футбольные федерации Шотландии, Уэльса и Австрии (два потенциальных соперника в финале плей-офф квалификации) проявили солидарность с Украиной и согласились перенести матч "сине-желтых" на лето.

К слову, английская Премьер-лига разорвала контракт с российским транслятором чемпионата.

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ФИФАЧМ-2022Футбол