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Россия обязана соблюдать международное право по защите военнопленных, - госсекретарь США

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Вашингтон, Суббота 13 августа 2022 06:50
Россия обязана соблюдать международное право по защите военнопленных, - госсекретарь США Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе права и защиту военнопленных", — заявил Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии были предъявлены обвинения так называемыми "властями ДНР".

Напомним, накануне появилась информация, что в "верховном суде ДНР" продолжается фейковое судилище над пленными бойцами украинского подразделения "Медведи". В ближайшее время военным огласят "приговор", который может оказаться расстрелом по "местным законам".

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