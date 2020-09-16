Россия обвинила Украину в якобы выходе из соглашения о перемирии

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в якобы выходе из соглашения о перемирии. По его словам, Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю.

Об этом сообщает ТАСС.

"Российская делегация будет делать все для установления мира на Донбассе. Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры", - заявил он.

По его словам, украинская делегация в ТКГ снова отказалася от совместной инспекции.

"Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", - добавил Грызлов.

Он также подчеркнул, что отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Киева от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня.

"Фактически, это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", - отметил Грызлов.

Напомним, 9 сентября на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков "ДНР" в нарушении условий перемирия.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что инспекция вблизи Шумов отменена после обстрелов.