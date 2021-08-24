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Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма

Автор: Дмитрий Левицкий

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины. Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, которым подавалась вода на оккупированный Россией полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление Следкома РФ.

Россияне возбудили дело по статье "Экоцид". Российская сторона обвиняет Украину в том, что водная блокада привела к "истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира".

"Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", - заявили в Следственном комитете РФ.

В российском Следкоме отметили, что сейчас устанавливают "все обстоятельства преступления и всех причастных к нему".

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