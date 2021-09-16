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Россия обвинила США во вмешательстве в выборы и пригрозила мерами

Автор: Валерия Полищук

Российская Федерация обвинила американские компании Google и Apple во вмешательстве в выборы в Государственную думу РФ. Россия требует, чтобы компании удалили контент связанный с оппозиционером Алексеем Навальным и приложение "Умное голосование".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

По ее словам, РФ обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства России американскими интернет-платформами в контексте подготовки проведения выборов в Госдуму.

"В связи с этим заявлено о категорически недопустимости вмешательство во внутренние дела нашей страны. Мы довели соответствующий информацию через российское посольство Вашингтоне до Госдепартамента и Совета по национальной безопасности США", - заявила Захарова.

Она добавила, что Россия ожидает, что власти США незамедлительно примут исчерпывающие меры по выполнении требований к компаниям Apple и Google.

"Как вы знаете, терпение российской стороны, которые пока воздерживаются от возведения барьеров для бизнеса в России, не безгранично", - добавила она.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки