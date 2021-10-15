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Россия обвинила США в нарушении границы в Японском море

Автор: Инна Собора

Минобороны России заявило,что эсминец ВМС США Chafee пытался пересечь российскую границу в Японском море. Инцидент произошел 15 октября в заливе Петра Великого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "РБК".

Американский эсминец несколько дней находился в акватории Японского моря. В пятницу во второй половине дня приблизился к территориальным водам России и якобы "предпринял попытку пересечения государственной границы".

После такого маневра к эсминцу подошел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и сделал несколько предупреждений, а затем "взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод".

Минобороны РФ сообщает, что Chafee при появлении российского корабля поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменить курс и скорость.

Экипаж российского корабля предупредил по международному каналу связи команду эсминца о недопустимости действий и заявил, что район, где оказались американцы, закрыт для судоходства из-за учений с артиллерийскими стрельбами.

Когда между кораблями оставалось примерно 60 м, Chafee свернул на обратный курс.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация