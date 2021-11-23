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Россия обвинила бомбардировщики США в "репетиции ядерного удара"

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил бомбардировщики США в репетиции ядерного удара по РФ с двух разных направлений в начале ноября. При этом министр пожаловался, что американские самолеты приблизились к российской границе на расстояние 20 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шойгу заявил, что Россия отметила значительное увеличение активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в ноябре совершили 30 полетов вблизи РФ. Это, по его словам, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Шойгу также пожаловался на то, что, по его словам, в начале месяца США имитировали ядерный удар по России.

"Министр обороны подчеркнул, что во время военных учений США "Глобальный гром" 10 американских стратегических бомбардировщиков отрепетировали запуск ядерного оружия по России с западного и восточного направлений", - говорится в заявлении министерства обороны.

Шойгу заявил, что российские подразделения ПВО заметили и отследили американские стратегические бомбардировщики и приняли неуказанные меры, чтобы избежать каких-либо инцидентов.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки