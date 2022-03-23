Россия обречена на проигрыш: пять вещей, которые нужно знать о войне

Несмотря на то, что война заведомо проигрышная для России, она займет некоторое время. Поэтому в Минобороны рассказали 5 вещей о борьбе с оккупантами, которые должен знать каждый украинец.

В списке можно найти не только ответы на часто задаваемые вопросы украинцев, но и важные советы.

1. Наша война тесно переплетена с историей

Важно, что чиновница не только акцентировала на потребностях и вызовах настоящего. Она также вспомнила о вещах, которые сотни лет декларировали храбрые проводники национально-освободительной борьбы украинского народа.

2. Почему Россия обречена на проигрыш

Сколько бы времени ни длилась война, Украина в любом случае победит. Маляр это объяснила тем, что действия Кремля полностью иррациональны и противоречат здравому смыслу. Так как оккупантов отправили воевать против государства и армии, которые уже 8 лет эффективно сдерживали их продвижение вглубь территории Украины.

3. Воинов Украины хорошо подготовили

Обороноспособность нашей страны уже продолжительное время растет. Поэтому ВСУ и другие защитники государства были готовы ко вторжению настолько, насколько это было возможно.

Это и послужило причиной тому, что российская орда не смогла мгновенно достичь своих целей. Вооруженные Силы не только остановили наступательную активность врага, но и начали давать достойный отпор.

4. Исторический шанс убить империализм "соседа"

Заместительница министра обороны акцентировала, что сейчас идет не обычная война. События настоящего – только историческая миссия нашего народа. Мы должны победить извечного врага, который убивал украинцев веками.

Она добавила, что сейчас не только войско, но все общество на пике нашей силы и единства. Поэтому есть реальный шанс раз и навсегда поставить точку на имперских амбициях России.

5. Почему необходима мобилизация

Согласно законодательству, численность Вооруженных сил составляет 261 тысячу человек. Из которых военными 215 тысяч. Несмотря на большие цифры, следует помнить, насколько тяжелую работу все они сейчас делают. Наши воины защищают 1800 километров фронта и борются за свободу 42 миллионов человек.

"В военное время к этим 215 тысячам прилагаются мобилизованные лица. Вспомните эти цифры, когда будете писать посты и комментарии с вопросом, почему вас мобилизуют, если вы не держали никогда оружие в руках",

– заметила Маляр.

В настоящее время мобилизованные вынуждены освоить военно-учетные специальности в очень малые сроки – от 5 до 15 дней. Однако каждый из них вносит очень большой вклад в отстаивание государства.

Сколько будет идти война

Несмотря на то, что военные эксперты крайне положительно оценивают перспективы, война будет длиться некоторое время. Представительница Минобороны это объяснила очень просто: чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение. Поэтому даже если вы не на передовой, стоит также правильно настроиться на путь к победе.

"Перестаньте волноваться и нервничать, начните нормально спать и по возможности занимайтесь физическими упражнениями. Потому что для достижения победы вам нужны силы",

- призвала замминистра.

Также она посоветовала еще одну очень важную для правильного настроения вещь – составить список вещей, которые вы должны сделать в первую очередь после победы.