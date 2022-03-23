Росія приречена на програш: п'ять речей, які потрібно знати про війну

Незважаючи на те, що війна свідомо програшна для Росії, вона займе деякий час. Тому в Міноборони розповіли 5 речей про боротьбу з окупантами, які повинен знати кожен українець.

У списку можна знайти не тільки відповіді на поширені запитання українців, а й важливі поради.

1. Наша війна тісно переплетена з історією

Важливо, що чиновниця не тільки акцентувала на потребах і викликах сьогодення. Вона також згадала про речі, які сотні років декларували хоробрі провідники національно-визвольної боротьби українського народу.

2. Чому Росія приречена на програш

Скільки б часу не тривала війна, Україна в будь-якому випадку переможе. Маляр це пояснила тим, що дії Кремля повністю ірраціональні і суперечать здоровому глузду. Так як окупантів відправили воювати проти держави і армії, які вже 8 років ефективно стримували їх просування вглиб території України.

3. Воїнів України добре підготували

Обороноздатність нашої країни вже тривалий час зростає. Тому ЗСУ та інші захисники держави були готові до вторгнення настільки, наскільки це було можливо.

Це і послужило причиною того, що російська орда не змогла миттєво досягти своїх цілей. Збройні сили не тільки зупинили наступальну активність ворога, а й почали давати гідну відсіч.

4. Історичний шанс вбити імперіалізм "сусіда"

Заступниця міністра оборони акцентувала, що зараз йде не звичайна війна. Події сьогодення-тільки історична місія нашого народу. Ми повинні перемогти одвічного ворога, який вбивав українців століттями.

Вона додала, що зараз не тільки військо, але все суспільство на піку нашої сили і єдності. Тому є реальний шанс раз і назавжди поставити крапку на імперських амбіціях Росії.

5. Чому необхідна мобілізація

Згідно із законодавством, чисельність Збройних сил становить 261 тисячу осіб. З яких військовими 215 тисяч. Незважаючи на великі цифри, слід пам'ятати, наскільки важку роботу всі вони зараз роблять. Наші воїни захищають 1800 кілометрів фронту і борються за свободу 42 мільйонів чоловік.

"У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри, коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізують, якщо ви не тримали ніколи зброю в руках",

- помітила Маляр.

В даний час мобілізовані змушені освоїти військово-облікові спеціальності в дуже малі терміни – від 5 до 15 днів. Однак кожен з них вносить дуже великий внесок у відстоювання держави.

Скільки йтиме війна

Незважаючи на те, що військові експерти вкрай позитивно оцінюють перспективи, війна триватиме деякий час. Представниця Міноборони це пояснила дуже просто: чим масштабніше мета, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому навіть якщо ви не на передовій, варто також правильно налаштуватися на шлях до перемоги.

"Перестаньте хвилюватися і нервувати, почніть нормально спати і по можливості займайтеся фізичними вправами. Тому що для досягнення перемоги вам потрібні сили",

- закликала заступника міністра.

Також вона порадила ще одну дуже важливу для правильного настрою річ-скласти список речей, які ви повинні зробити в першу чергу після перемоги.