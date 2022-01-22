Россия уже никогда не захватит Украину неожиданно, как это было в 2014 году, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Он добавил, что у России не получится неожиданно захватить страну, как это уже было в прошлом.

"Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы привержены дипломатическому урегулированию", - сказал министр.

Кулеба добавил, что Россия никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году. По его словам, страна внутренне стала сильнее и в этом помогли международные партнеры.

"Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом", - подчеркнул глава МИД.