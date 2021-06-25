ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия несет угрозу Украине не только на суше, но и на море, - США

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 18:28
Россия несет угрозу Украине не только на суше, но и на море, - США Фото: временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация продолжает нести угрозу Украине. В частности, на суши и в море.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в пятницу в Бердянске.

"Концентрация войск России продолжает нести угрозу (Украине - ред.), несмотря на заявления России, что они якобы отводятся. Мировые сообщение сосредотачиваются на угрозах России на суше, но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на угрозы, которые возникают по вине России на море", - заявила она.

Квин отметила, что Россия в дополнение к сосредоточенным на восточной границе Украины войск, объявила необычную обширную закрытую для мореплавания зону в Черном море.

"Она (зона, - ред.) закрыта для военных и государственных судов. И в сочетании с другими ограничением это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для многих кораблей. Делая это - Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но теперь на море", - подчеркнула она.

Временный поверенный в делах США добавила, что Соединенные Штаты стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Реакция США на это - мы полностью на стороне Украины, стоим вместе с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности. Суверенитет Украины над территориальными водами и возможность доступа к портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности ", - подчеркнула Квин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун