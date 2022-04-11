Россия назвала ответный шаг в случае объявления ей суверенного дефолта

Министр финансов России Антон Силуанов объявил, что в случае объявления РФ суверенного дефолта со стороны инвесторов, его ведомство подаст на инвесторов в суд. Чиновник убежден, что государство придерживается всех сроков по обязательным выплатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Конечно, мы подадим в суд, потому что мы предприняли все необходимые шаги для того, чтобы инвесторы получили свои платежи, оснований для суверенного дефолта нет", — отмечает Силуанов.

Под суверенным дефолтом подразумевают банкротство государства, которое обычно связано с упадком большинства секторов экономики и неплатёжеспособностью по внешним и внутренним долговым обязательствам.