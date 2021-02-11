Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал два вопроса, от которых, по его словам, зависит урегулирование ситуации на Донбассе. Он отметил, что Россия шесть лет пытается получить на них ответ.

Об этом шла речь на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.

Как сказал Небензя, от ответа на эти вопросы якобы зависят перспективы урегулирования на Донбассе. "В течение этих шести лет по-прежнему нет ответа на два важных вопроса. Как именно Украина намерена мирным путем разрешить конфликт и каким Киев видит будущий особый статус Донбасса в составе Украины. А от ответа на эти вопросы целиком зависят перспективы урегулирования", - заявил он.