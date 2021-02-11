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Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 11 лютого 2021 18:15
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі Фото: Василь Небензя (news.un.org)
Автор: Дмитро Левицький

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав два питання, від яких, за його словами, залежить врегулювання ситуації на Донбасі. Він зазначив, що Росія шість років намагається отримати на них відповідь.

Про це йшлося на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

Як сказав Небензя, від відповіді на ці питання нібито залежать перспективи врегулювання на Донбасі.

"Протягом цих шести років і досі немає відповіді на два важливих питання. Як саме Україна має намір мирним шляхом вирішити конфлікт і яким Київ бачить майбутній особливий статус Донбасу у складі України. А від відповіді на ці питання цілком залежать перспективи врегулювання", - заявив він.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау заявила, що обговорення єдиного плану врегулювання на Донбасі перебуває в глухому куті. За її словами, переговорний процес блокує Росія.

Крім того, сьогодні в ООН закликали сторони конфлікту на Донбасі зняти обмеження на свободу перетину лінії зіткнення.

Додамо, представник України в ТКГ Сергій Гармаш заявляв, що Росія вибрала "абхазький сценарій" для Донбасу.

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