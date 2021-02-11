Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав два питання, від яких, за його словами, залежить врегулювання ситуації на Донбасі. Він зазначив, що Росія шість років намагається отримати на них відповідь.

Про це йшлося на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

Як сказав Небензя, від відповіді на ці питання нібито залежать перспективи врегулювання на Донбасі. "Протягом цих шести років і досі немає відповіді на два важливих питання. Як саме Україна має намір мирним шляхом вирішити конфлікт і яким Київ бачить майбутній особливий статус Донбасу у складі України. А від відповіді на ці питання цілком залежать перспективи врегулювання", - заявив він.