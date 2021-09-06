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Россия наращивает ядерный потенциал и подрывает ключевые соглашения, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО должно сохранять единство на фоне наращивания Россией ядерного потенциала и подрыва Москвой ключевых соглашений в сфере безопасности. Российские войска уже получили на вооружение гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты неограниченного радиуса действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия развивает свои ядерные возможности, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал он в ходе выступления на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.

Столтенберг напомнил, что Россия уже ввела в эксплуатацию гиперзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования и крылатых ракет с ядерной энергетической установкой.

Генсек НАТО также отметил наращивание ядерного потенциала Китаем. Все это происходит без каких-либо ограничений и прозрачности и вызывает беспокойство», - отметил Столтенберг.

Напомним, в ходе своего выступления Столтенберг заявил, что единая армия Евросоюза может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой НАТО.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг