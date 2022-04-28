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Россия напала на Украину не 60 дней назад , а в 2014 году, - Срна

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Четверг 28 апреля 2022 13:21
Россия напала на Украину не 60 дней назад , а в 2014 году, - Срна Фото: директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна считает, что ложным является утверждение о том, что война в Украине идет всего 2 месяца. Война началась в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Срна в Reuters.

"Я продолжаю читать статьи о том, что Россия вторглась в Украину 50 или 60 дней назад, но они появились в Украине в 2014 году, когда мы потеряли свои дома, стадион и наших людей. Мы знаем, что мы должны сделать нечто большее, чтобы помочь", - отметил футбольный менеджер, добавив что "Шахтер" всегда будет командой из украинского Донецка, и россияне никогда этого не изменят.

Сейчас по словам Срны команда делает то, что умеет лучше всего - играет в футбол для того, чтобы собрать средства для Украины. Ближайший матч состоится в родном для Срны Сплите с местным "Хайдуком".

Напомним, "Шахтер" проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры делалась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол.

На последней игре в Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.

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