Если Россия нанесет удар по американцам в Украине, мы будем реагировать, - Байден

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу возможного нападения России на Украину. Он предупредил о реакции в случае нападения РФ на американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена .

"Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно, если Россия нанесет удар, который заденет американцев в Украине, мы будем реагировать", - заявил президент США.

Байден также высказался о возможных санкциях в случае кибератак на украинские вебресурсы со стороны РФ.

"Если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны, мы будем реагировать и на это", - добавил он.