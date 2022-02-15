UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Если Россия нанесет удар по американцам в Украине, мы будем реагировать, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу возможного нападения России на Украину. Он предупредил о реакции в случае нападения РФ на американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно, если Россия нанесет удар, который заденет американцев в Украине, мы будем реагировать", - заявил президент США.

Байден также высказался о возможных санкциях в случае кибератак на украинские вебресурсы со стороны РФ.

"Если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны, мы будем реагировать и на это", - добавил он.

Ранее мы писали, что Джо Байден заявил о том, что США готовы зафиксировать договоренности по безопасности с РФ при их достижении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден