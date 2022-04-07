Россия намеренно подрывает продовольственную безопасность всего мира, - Шмыгаль

Россия умышленно уничтожает в Украине элеваторы, где хранится зерно. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что таким образом Москва пытается подорвать продовольственную безопасность всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шмыгаля BBC .

"Я абсолютно убежден, что если война и влияние россиян продлятся они будут блокировать порты Черного моря и другие возможности экспортировать и поставлять продукты", - сказал он.

По его словам, потом наступит время собирать урожай, и неизвестно, как будут развиваться события в течение этого периода.

"Озимые можно начинать собирать уже в июне. Мы видим, как методично они начали уничтожать элеваторы и зернохранилища. Это четкая тенденция к срыванию посевной, это срывание выполнения наших экспортных контрактов", - добавил премьер.

По его словам, зернохранилища не несут угрозы Российской Федерации, там не хранится военная техника.

"Речь идет действительно о продовольственной безопасности и нашего государства, и всего мира. Нашей стране хватает запасов и продовольствия, которое у нас есть. Это четкая тенденция к нанесению поражений тем странам, которые ожидают этого зерна", - сказал Шмыгаль.