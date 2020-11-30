В России заявили, что не намерены обсуждать с США санкции и статус Крыма

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена обсуждать ни с одной администрацией Соединенных Штатов вопрос обмена санкциями или статус Крыма. По его словам, Москве и Вашингтону следует плотнее заняться работой над совершенствованием взаимоотношений.

Об этом сообщают "РИА новости".

"Что касается Крыма - но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать - пожалуйста", - заявил Рябков.

При этом он добавил, что в повестке дня не существует темы по взаимообмену ограничительными мерами с Соединенными Штатами.

"Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", - подчеркнул Рябков.

Напомним, на выборах президента Соединенных Штатах победил демократ Джо Байден.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести санкции против компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных против "Северного потока-2".

Добавим, что в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.