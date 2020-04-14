Россия намерена бесплатно раздавать паспорта жителям ОРДЛО

В Государственную думу Российской Федерации при поддержке правительства внесли законопроект, который освободит жителей оккупированного Донбасса от оплаты пошлин при оформлении российского паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Государственной думе предлагают расширить перечень лиц, которые имеют право не уплачивать пошлину за вступление в гражданство России, на жителей самопровозглашенных "республик" Донбасса.

"Несмотря на принимаемые меры, для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей", - сообщили представители депутата Госдумы Андрея Козенко.

Также сообщается, что в правительстве России уже поддержали данную инициативу. Отметим, на сегодня жители Донбасса могут получить российский паспорт после оплаты пошлины в размере 3,5 тыс. российских рублей.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин окончательно признал украинцев носителями русского языка. Данный статус позволяет получить российский паспорт в упрощенном режиме.