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Россия начала привлекать в ДРГ украинцев: в МВД объяснили, поможет ли это Кремлю в войне

Фото: Россия начала привлекать в ДРГ украинцев (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Россия изменила тактику по работе ДРГ и привлекает в них украинцев, а не подготовленных диверсантов, как это было в начале войны. Но и эта стратегия является провальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение советника министра МВД Виктора Андрусива.

"В начале войны Россия враг активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Это были специально подготовленные диверсанты, профессионально выполнявшие свои задачи. Сейчас такие группы уже не эффективны, а наши правоохранители быстро обнаруживают и уничтожают их. Поэтому усложняется переброска ДРГ на украинскую территорию. Чтобы восстановить диверсии, россияне меняют тактику", - говорит он.

По словам Андрусива, Россия решила оживить свою украинскую сетку агентов, которую формировали здесь много лет.

"Россия поднимает их контакты и пытается вступить с ними в сотрудничество. Замечу, что для них эта история не очень эффективна, потому что полиция очень хорошо знает их агентов", - уверяет Андрусив.

Он признается, что "за всеми товарищами, когда-либо находившимися в пророссийских организациях, ведется пристальное наблюдение". Поэтому, по его словам, новая тактика россиян - провальная.

Как сообщалось, в рамках этой тактики Россия набирает в диверсанты украиноязычных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

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