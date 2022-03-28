ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия набирает "добровольцев" для поддержания "порядка" на оккупированной территории, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 20:32
Россия набирает "добровольцев" для поддержания "порядка" на оккупированной территории, - Генштаб Фото: Россия набирает добровольцев для отправки в Украину (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Генштаб ВСУ заявил, что на территории России проводится набор граждан для создания подразделений "добровольцев". Они будут призваны поддерживать оккупационный режим в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По сообщению Генерально штаба ВСУ на территории Российской Федерации проводится набор граждан для пополнения личного состава подразделений оккупационных войск.

Так же будут созданы подразделения "добровольцев", задачей которых будет поддержание "порядка" на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что Россия набирает наемников, для отправки в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров