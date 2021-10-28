Россия могла запугать защиту родственников жертв катастрофы MH17, - RTL

Российская Федерация могла запугать адвокатов, которые на суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе представляют родственников жертв катастрофы. К такому выводу пришел Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV) Нидерландов.

По данным RTL, Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности предложил адвокатам принять участие в программе защиты после нескольких инцидентов, связанных со слежкой.

Сообщается, что в последние месяцы адвокаты несколько раз сообщили о подозрительной слежке, в том числе в их домах. Предполагается, что это связано с тем, что они получили право говорить на суде от имени родственников жертв катастрофы. В начале сентября процесс возобновился, и в течение почти трех недель юристы объясняли суду, что для потерпевшей стороны означает катастрофа MH17.

Также сообщается, что так называемая группа правовой помощи (RBT), в которую входят эти адвокаты, принимает участие в процессе уже много лет и имеет доступ к материалам уголовного дела. Восемь представителей были приглашены в NCTV на презентацию 22 сентября, в ходе которой было заявлено, что Россия якобы пыталась различными способами воспрепятствовать и запугать адвокатов.

В связи с этим юристам предложили включить их в программу безопасности. Некоторые из них рассказали об инцидентах - не менее двух заявили о преследовании, когда ехали домой после судебного заседания в Схипхоле, а еще один заявил, что видел у себя дома двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках. В общей сложности известно о четырех инцидентах вероятного запугивания.