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Росія могла використовувати засоби боротьби з заворушеннями в Україні, - Пентагон

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Вашингтон, Вівторок 12 квітня 2022 03:59
Росія могла використовувати засоби боротьби з заворушеннями в Україні, - Пентагон Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У США уважно стежать і шукають підтвердження застосування російськими військами засобів придушення заворушень. Але Пентагон поки не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Пентагоні не виключають, що в Маріуполі російська армія могла використовувати різні засоби боротьби з заворушеннями, в тому числі сльозогінний газ, змішаний з хімічними реагентами.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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