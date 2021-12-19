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Россия мешает Грузинской церкви признать ПЦУ, - Епифаний

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 09:54
Россия мешает Грузинской церкви признать ПЦУ, - Епифаний Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация мешает Грузинской церкви признать автокефалию Православной церкви Украины. В частности, через шантаж оккупированными территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания для "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня есть много церквей, в отношении которых ПЦУ ждет шагов по признанию. Но что касается Грузинской церкви, там есть российский фактор.

"Но там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви - если они признают украинскую автокефалию, то окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. Для этого идет такое колебание", - отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что с создания ПЦУ прошло всего три года, и это очень короткие сроки.

Напомним, ранее Епифаний спрогнозировал, когда Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря.

Подробнее о ситуации в украинском православии читайте в материале "Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется".

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Российская Федерация Епифаний ПЦУ
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