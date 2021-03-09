Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.