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Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Новина українською → Москва, Вторник 09 марта 2021 16:06
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне Фото: Луна (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает ТАСС.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия. Первая женщина ступит на Луну в рамках космической программы "Артемида".

Отметим, что американское космическое агентство планировало вернуть людей на Луну в 2024 году. Это должно стать одним из шагов к будущей экспедиции на Марс. Больше о программе - в материале "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

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